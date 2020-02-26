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26.02.2020  15:02   

Ночью в Харькове обливали бензином и поджигали автомобили (ВИДЕО, ФОТО)

Полиция устанавливает обстоятельства повреждения автомобиля.


// Нацполиция

26 февраля в 2:45 сотрудники ГСЧС сообщили в полицию, что на Жасминовом бульваре сгорел легковой автомобиль.

Следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции на месте установила,  что огнем поврежден автомобиль «Volkswagen Passat», владельцем которого является 31-летний мужчина. Рядом с транспортным средством полицейские обнаружили пластиковые бутылки с характерным запахом бензина. Также было выяснено, что соседний автомобиль марки «Volkswagen Passat» тоже был облит бензином.

Как сообщил пострадавший, ночью он проснулся от резкого света и шума. Подойдя к окну, он увидел двух мужчин в темной одежде, которые обливали его автомобиль неизвестным веществом. Пострадавший испугал последних и они побежали в неизвестном нарямку.

Вещественные доказательства изъяты.

Данный факт зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

По заявлению активистов, сгоревший автомобиль принадлежит Вячеславу Ряднову, руководителю общественной организации "Мы — харьковчане", который ранее входил в состав правозащитной группы "Опора Слобожанщины". Поджог связывают с расследованием дела против экс-руководителя местного лесхоза Виктора Сысы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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