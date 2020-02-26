26.02.2020 15:02

Ночью в Харькове обливали бензином и поджигали автомобили (ВИДЕО, ФОТО)

Полиция устанавливает обстоятельства повреждения автомобиля.



// Нацполиция

26 февраля в 2:45 сотрудники ГСЧС сообщили в полицию, что на Жасминовом бульваре сгорел легковой автомобиль.



Следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции на месте установила, что огнем поврежден автомобиль «Volkswagen Passat», владельцем которого является 31-летний мужчина. Рядом с транспортным средством полицейские обнаружили пластиковые бутылки с характерным запахом бензина. Также было выяснено, что соседний автомобиль марки «Volkswagen Passat» тоже был облит бензином.



Как сообщил пострадавший, ночью он проснулся от резкого света и шума. Подойдя к окну, он увидел двух мужчин в темной одежде, которые обливали его автомобиль неизвестным веществом. Пострадавший испугал последних и они побежали в неизвестном нарямку.



Вещественные доказательства изъяты.



Данный факт зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

По заявлению активистов, сгоревший автомобиль принадлежит Вячеславу Ряднову, руководителю общественной организации "Мы — харьковчане", который ранее входил в состав правозащитной группы "Опора Слобожанщины". Поджог связывают с расследованием дела против экс-руководителя местного лесхоза Виктора Сысы.



