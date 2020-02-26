На Одесской сбили пешехода

Пострадавшего госпитализировали.
Около восьми часов утра 26 февраля патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Гагарина, 173.
По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo совершил наезд на пешехода-мужчину.
Медики госпитализировали пострадавшего в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.
Если сосредоточиться на позитивных моментах и не обращать внимания на досадные мелочи, день обещает оказаться очень продуктивным.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Ночью на дорогах гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
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