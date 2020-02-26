На Одесской сбили пешехода

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 26 февраля Если сосредоточиться на позитивных моментах и не обращать внимания на досадные мелочи, день обещает оказаться очень продуктивным.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 26 февраля В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Ночью на дорогах гололедица.