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26.02.2020  14:35   

На Одесской сбили пешехода

Пострадавшего госпитализировали.


// Патрульная полиция

Около восьми часов утра 26 февраля патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Гагарина, 173.

По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo совершил наезд на пешехода-мужчину.

Медики госпитализировали пострадавшего в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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