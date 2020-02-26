Главная Новости Криминал и происшествия Торопливый водитель на легковушке нырнул под грузовик (ФОТО)
26.02.2020  14:02   

Торопливый водитель на легковушке нырнул под грузовик (ФОТО)

Пострадавших нет.


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Авария произошла сегодня около полудня на Павловом Поле, в районе дома 26 по улице 23 Августа.

По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo не соблюдал безопасную скорость и дистанцию и допустил столкновение с автомобилем ГАЗ 330214.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Daewoo патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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