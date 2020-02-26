Торопливый водитель на легковушке нырнул под грузовик (ФОТО)

Пострадавших нет.
Авария произошла сегодня около полудня на Павловом Поле, в районе дома 26 по улице 23 Августа.
По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo не соблюдал безопасную скорость и дистанцию и допустил столкновение с автомобилем ГАЗ 330214.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Daewoo патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.
Если сосредоточиться на позитивных моментах и не обращать внимания на досадные мелочи, день обещает оказаться очень продуктивным.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Ночью на дорогах гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
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