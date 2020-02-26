26.02.2020 14:02

Торопливый водитель на легковушке нырнул под грузовик (ФОТО)

Пострадавших нет.



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Авария произошла сегодня около полудня на Павловом Поле, в районе дома 26 по улице 23 Августа.



По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo не соблюдал безопасную скорость и дистанцию и допустил столкновение с автомобилем ГАЗ 330214.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля Daewoo патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.