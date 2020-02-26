Главная Новости Криминал и происшествия На Москалевке ДТП с фурой устроило утреннюю пробку (ФОТО)
26.02.2020  13:31   

На Москалевке ДТП с фурой устроило утреннюю пробку (ФОТО)

Авария произошла 26 февраля около чевяти часов утра на улице Москалевской, 41,


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля International 9200 с полуприцепом нарушил п. 10.1 и п. 13.1 ПДД Украины и допустил столкновение с автомобилем Toyota.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля International патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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