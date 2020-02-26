26.02.2020 10:34

В многоэтажке с газовыми колонками отравилась семья

Инцодент произошел в ночь на 26 февраля.



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В половину второго ночи 26 февраля в 1-й Лесопарковый переулок по вызову прибыла бригада скорой помощию Медики установили, что у семьи из 4-х человек (2-е взрослых и 2-е детей 19 и 12 лет) наблюдаются признаки отравления угарным газом, сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.

Квартиры 5-этажного жилого дома оборудованы газовыми колонками и газовыми плитами. Взрослые члены семьи от госпитализации отказались, а дети в удовлетворительном состоянии с целью профилактики доставлены в больницу.

Причины инцидента устанавливаются.