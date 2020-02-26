Главная Новости Криминал и происшествия Патрульные спустили самоубийцу с 23 этажа недостроя (ВИДЕО)
26.02.2020  08:27   

Патрульные спустили самоубийцу с 23 этажа недостроя (ВИДЕО)

Мужчину, который пытался прыгнуть с 23 этажа, спасли патрульные.


// Facebook

«Мой муж находится на 23 этаже и хочет прыгнуть», - такой вызов получили патрульные в прошедшие выходные.

За считанные минуты патрульные уже были на месте. На 23-м этаже нежилого здания инспекторы обнаружили 27-летнего гражданина, угрожавший прыгнуть. Патрульные вступили в переговоры с суицидником и вызвали скорую помощь.

Одному из патрульных удалось найти общий язык с мужчиной. В это время другие полицейские переместили его в безопасное место.

В дальнейшем мужчину пeрeдали сотрудникам скорой помощи.

Тэги:  самоубийство, харьков, патрульные, недострой
 
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