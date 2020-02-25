25.02.2020 19:45

Самовольно занял и застроил участок: предпринимателю предъявили подозрение

Прокуратура занялась действиями бизнесмена, которые принесли убыток государству в 330 тысяч.



//real-vin.com

Харьковская местная прокуратура №2 сообщила о подозрении директору частного предприятия по факту самовольного занятия земельного участка и самовольного строительства (ч.1,3 ст. 197-1 УК Украины).

По информации заместителя руководителя местной прокуратуры Владислава Грюка, установлено, что харьковчанин, который является директором частной фирмы, в нарушение требований законодательства совершил самовольное занятие земельного участка на территории Новобаварского района. Харькова общей площадью более 3 га.

На указанном земельном участке он совершил самовольное строительство несколько десятков зданий, которые использовались как складские помещения и помещения для производства.

Своими противоправными действиями предприниматель вызвал ущерб интересам государства на сумму свыше 329 тыс. грн.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.