«Скорая» под Харьковом обратилась к спасателям за неотложной помощью (ФОТО)

Золочевский район: спасатели помогли отбуксировать автомобиль скорой медицинской помощи из кювета.
24 февраля в 22:28 в 52-й ГПРЧ поступило сообщение от врача бригады скорой помощи на автомобиле, который направлялся в больницу с вызова и съехал с автодороги в с. Константиновка Золочевского района Харьковской области.
Спасатели прибыли на помощь к врачам на спасательном автомобиле, взяли на буксир и доставили на автодорогу где она самостоятельно смогла двинуться дальше к месту расположения больницы в пгт. Золочев.
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