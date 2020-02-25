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25.02.2020  17:55   

«Скорая» под Харьковом обратилась к спасателям за неотложной помощью (ФОТО)

Золочевский район: спасатели помогли отбуксировать автомобиль скорой медицинской помощи из кювета.


://kh.dsns.gov.ua/

24 февраля в 22:28 в 52-й ГПРЧ поступило сообщение от врача бригады скорой помощи на автомобиле, который направлялся в больницу с вызова и съехал с автодороги в с. Константиновка Золочевского района Харьковской области. 

Спасатели прибыли на помощь к врачам на спасательном автомобиле, взяли на буксир и доставили на автодорогу где она самостоятельно смогла двинуться дальше к месту расположения больницы в пгт. Золочев.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  спасатели, кювет, харьковщина, скорая
 
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