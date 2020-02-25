25.02.2020 16:11

Фискал был пьян: вынесен приговор по громкому делу

Решена судьба следователя ГФС.



//tsn.ua

Дзержинский районный суд Харькова признал старшего следователя ГФС Дмитрия Корниенко виновным в управлении машиной в состоянии алкогольного опьянения. Об этом свидетельствует текст решения, оказавшегося в распоряжении NewsRoom.

Напомним, налоговика задержали 25 января рядом с развлекательным клубом "inЖИР". Сначала правоохранители заметили, что у машины Peugeot не включен поворотник и не освещен задний номер. Потом, во время общения с водителем, копы выявили у него признаки алкогольного опьянения, а в салоне нашли бутылку виски. Позднее на мужчину составили админпротоколы и передали материалы в суд. Адвокат Юрий Кубай, в свою очередь, заявил, что патрульные вымогали взятку у его клиента.

В ходе разбирательства налоговик не признал своей вины. Корниенко рассказал, что не употреблял в клубе спиртные напитки, а сотрудники полиции требовали у него 6000 гривен и побили во время задержания. Защита сотрудника ГФС также предоставила справку из харьковской неотложки о том, что тот не был пьян.

Патрульные сообщили, что предлагали фискалу пройти проверку на состояние алкогольного опьянения на месте, но тот отказался. Ошибки в документах суд объяснил "невнимательностью и бурным развитием событий", а также отказался принимать к рассмотрению аудиофайл, на котором копы якобы требуют деньги. Судья Екатерина Аркатова указала, что на записи нельзя точно идентифицировать голоса.

Дмитрия Корниенко признали виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения, оштрафовали на 10,2 тысячи гривен и на год лишили водительских прав. Адвокат сотрудника ГФС Юрий Кубай рассказал, что будет обжаловать данное решение первой инстанции.