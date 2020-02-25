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25.02.2020  14:23   

Четверть заключенных диканевской колонии выходят по амнистии и получают спецвыплаты

24 февраля 2020 в государственном учреждении «Диканевская исправительная колония (№12)» 7 осужденных освободились по концу срока наказания и очередная пара осужденных освободились условно-досрочно, согласно ст. 81 Уголовного Кодекса Украины.


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Девять граждан получили возможность вернуться к своим семьям, в родные дома. Благодаря своему отношению к правопорядку, трудолюбия и проведенной воспитательной работе работниками учреждения, осужденные доказали свое исправление и оправдали оказанное доверие. С каждым полноценным членом общества провели последние воспитательные беседы начальники отделения и руководство учреждения, каждому пожелали сил и больше не попадать в места лишения свободы. 

Также осужденные были обеспечены «Памятниками для лиц, освобожденных из учреждений исполнения наказаний» о предоставлении им отдельных видов социальных и других услуг.

С началу 2020 года по из учреждения были освобождены 44 осужденных, из них досрочно освободилось 10 осужденных.

Как отметил начальник учреждения Андрей Гуменюк, у каждого осужденного есть положительные планы на будущее и возможность стать законопослушными гражданином Украины.

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  удо, освобождение, диканевская, харьков, колония
 
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