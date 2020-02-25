25.02.2020 12:56

Полицейские присекли под Харьковом криминальный кибер-вrüderschaft (ФОТО)

Киберполиции разоблачила двух братьев в создании и администрировании сервисов для замены номеров



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Для таких действий мужчины создали более 15 сервисов. Подмена номеров использовалась с мошеннической целью. Сейчас решается вопрос об объявлении мужчинам о подозрении.

Работники киберполиции в Харьковской области совместно со следователями полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры разоблачили 35-летнего и 31-летнего жителей Харьковской области в мошенничестве.

Киберполиции установила, что мужчины, которые являются родными братьями, создали и администрировали более 15 сервисов, которые предоставляют возможность осуществлять звонки с подменой абонентского номера телефона.

Указанную услугу использовали в своих целях мошенники, в том числе для звонков, которые отражаются как реальные номера телефонов банковских и кредитных учреждений. Кроме того, установлено, что злоумышленники и за предоставление данной услуги получали предоплату и не предоставляли ее. Для получения оплаты фигуранты использовали криптовалюта и электронные платежные системы зарубежных стран.

Правоохранители провели обыски по адресам проживания фигурантов. По результатам изъято мобильные телефоны, сим-карты зарубежных стран, флэш накопитель, компьютерную технику и банковские карточки.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении мужчинам о подозрении.

Кроме этого, проверяется причастность злоумышленников к перехвату и подмены международного голосового трафика на национальный.