25.02.2020 12:31

Силовики прикрыли в тихом центре Харькова квест-комнату с кучей нарушений (ФОТО)

После ряда трагедий в популярных развлекателных центрах, для предотвращения новых жертв контролирующие органы проводят пристальные проверки квест-комнат.



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Мероприятия провели офицеры полиции вместе с представителями исполнительного комитета Киевского района и представителями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

19 февраля во время проверки в одной из квест-комнат, расположенной на улице Мироносицкой, правоохранители обнаружили ряд нарушений в сфере предоставления услуг.

За нарушение законодательства на 29-летнего предпринимателя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 155 (нарушение правил торговли и предоставления услуг работниками торговли, общественного питания и сферы услуг гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью) Кодекса Украины об административных правонарушениях и направлены в административную комиссию для принятия решения.