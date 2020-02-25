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25.02.2020  08:42   

Деревообрабатывающий цех сожгла перекаленная печь (ФОТО)

В Основянском районе Харькова спасатели ликвидировали пожар в котельной производственного здания.


// ГСЧС

23 февраля 2020 в 11:37 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по улице Шпеера, 82.

На место происшествия выехало подразделение 4-й Государственной пожарно-спасательной части, в составе двух отделений.

На момент прибытия пожарных огнем были охвачены деревянные конструкции перекрытия и облицовка котельные нежилой производственного здания по обработке древесины. Площадь пожара около 20 кв.м.

В 11:52 пожар был локализован, а в 12:14 полностью ликвидирован.

Предполагаемая причина пожара – перекал печи.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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