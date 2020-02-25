Деревообрабатывающий цех сожгла перекаленная печь (ФОТО)

В Основянском районе Харькова спасатели ликвидировали пожар в котельной производственного здания.
23 февраля 2020 в 11:37 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по улице Шпеера, 82.
На место происшествия выехало подразделение 4-й Государственной пожарно-спасательной части, в составе двух отделений.
На момент прибытия пожарных огнем были охвачены деревянные конструкции перекрытия и облицовка котельные нежилой производственного здания по обработке древесины. Площадь пожара около 20 кв.м.
В 11:52 пожар был локализован, а в 12:14 полностью ликвидирован.
Предполагаемая причина пожара – перекал печи.
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