25.02.2020 08:42

Деревообрабатывающий цех сожгла перекаленная печь (ФОТО)

В Основянском районе Харькова спасатели ликвидировали пожар в котельной производственного здания.



// ГСЧС

23 февраля 2020 в 11:37 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по улице Шпеера, 82.



На место происшествия выехало подразделение 4-й Государственной пожарно-спасательной части, в составе двух отделений.

На момент прибытия пожарных огнем были охвачены деревянные конструкции перекрытия и облицовка котельные нежилой производственного здания по обработке древесины. Площадь пожара около 20 кв.м.



В 11:52 пожар был локализован, а в 12:14 полностью ликвидирован.

Предполагаемая причина пожара – перекал печи.