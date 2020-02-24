Труп неизвестного мужчины нашли возле выхода из метро (ФОТО)

Полиция Харькова устанавливает личность и обстоятельства смерти мужчины.
Сообщение об обнаружении тела умершего по проспекту Московскому поступило в полицию 24 февраля в 7:25.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа и руководство Индустриального отдела полиции.
На месте происшествия полицейские обнаружили тело неизвестного, которое находилось на остановке общественного транспорта у выхода из метро. Его личность и причины смерти устанавливаются.
Эксперты не обнаружили на теле мужчины видимых признаков насильственной смерти.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодеса Украины с пометкой «естественная смерть».
Стремление к собственной независимости будет сочетаться с желанием покомандовать другими, из-за этого не исключено соперничество в любых сферах жизни.
Ночью снег, мокрый снег, метель, местами налипание мокрого снега, порывы ветра до 15-24 м/с. В утреннее время продержится немного ясная погода, а уже днем небо покроется облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
С 24 февраля по 1 марта продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.
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