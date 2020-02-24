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24.02.2020  17:15   

Труп неизвестного мужчины нашли возле выхода из метро (ФОТО)

Полиция Харькова устанавливает личность и обстоятельства смерти мужчины.


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Сообщение об обнаружении тела умершего по проспекту Московскому поступило в полицию 24 февраля в 7:25.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и руководство Индустриального отдела полиции.

На месте происшествия полицейские обнаружили тело неизвестного, которое находилось на остановке общественного транспорта у выхода из метро. Его личность и причины смерти устанавливаются.

Эксперты не обнаружили на теле мужчины видимых признаков насильственной смерти.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодеса ​​Украины с пометкой «естественная смерть».

Тэги:  смерть, харьков, полиция, труп, индустриальная, умер неизвестный
 
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