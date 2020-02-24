Перед окнами детской больницы начал появляться извращенец (ФОТО)

О ненормальном персонаже сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, ежедневно какой-то ненормальный мужчина приходит на территорию детской больницы ОХМАТДЕТ на Юбилейном, 52-А.
Здесь он становится под окна и вываливает свое хозяйство.
Ребенок сообщившего об этом в сеть сейчас находится на лечении в стационаре и снял фото.
Пользователи просят разобраться с ситуацией.
Стремление к собственной независимости будет сочетаться с желанием покомандовать другими, из-за этого не исключено соперничество в любых сферах жизни.
Ночью снег, мокрый снег, метель, местами налипание мокрого снега, порывы ветра до 15-24 м/с. В утреннее время продержится немного ясная погода, а уже днем небо покроется облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
С 24 февраля по 1 марта продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.
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