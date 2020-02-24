Главная Новости Криминал и происшествия Перед окнами детской больницы начал появляться извращенец (ФОТО)
24.02.2020  15:49   

Перед окнами детской больницы начал появляться извращенец (ФОТО)

О ненормальном персонаже сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, ежедневно какой-то ненормальный мужчина приходит на территорию детской больницы ОХМАТДЕТ на Юбилейном, 52-А.

Здесь он становится под окна и вываливает свое хозяйство.

Ребенок сообщившего об этом в сеть сейчас находится на лечении в стационаре и снял фото.

Пользователи просят разобраться  с ситуацией.

Тэги:  извращенец, педофил, харьков
 
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