24.02.2020 15:49

Перед окнами детской больницы начал появляться извращенец (ФОТО)

О ненормальном персонаже сообщают очевидцы.



//t.me

Как информируют пользователи соцсети, ежедневно какой-то ненормальный мужчина приходит на территорию детской больницы ОХМАТДЕТ на Юбилейном, 52-А.

Здесь он становится под окна и вываливает свое хозяйство.

Ребенок сообщившего об этом в сеть сейчас находится на лечении в стационаре и снял фото.

Пользователи просят разобраться с ситуацией.