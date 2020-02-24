24.02.2020 12:59

Забил до смерти соседа: труп хозяина дома обнаружил его внук (ФОТО)

Копы оперативно раскрыли тяжкое преступление.



hk.npu.gov.ua

Как сообщант ГУ Нацполиции, 23 февраля 2020 года около 14:00 в полицию с заявлением о совершенном преступлении обратился 27-летний житель села Тишенковка Красноградского района.

Парень сообщил о том, что обнаружил тело своего дедушки по месту жительства, когда пришел к нему в гости.

На место происшествия была направлена ​​следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств.

Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 75-летний местный житель.

На теле мужчины полицейские обнаружили многочисленные раны и гематомы. Также на месте происшествия нашли предполагаемое орудие убийства - деревянную палку.

В результате расследования, полицейские уличили в содеянном преступлении 57-летнего соседа умершего мужчины.

Злоумышленник рассказал, что днем ​​20 февраля он находился у пострадавшего в гостях.

Во время совместного употребления спиртных напитков между ним и хозяином дома возникла ссора.

Злоумышленник нанес пенсионеру несколько ударов кулаком в лицо, а потом ударил деревянной палкой по голове и оставил его умирать.

По данному факту следственным Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украини.Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.