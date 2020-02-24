24.02.2020 12:59
Забил до смерти соседа: труп хозяина дома обнаружил его внук (ФОТО)
Копы оперативно раскрыли тяжкое преступление.
hk.npu.gov.ua
Как сообщант ГУ Нацполиции, 23 февраля 2020 года около 14:00 в полицию с заявлением о совершенном преступлении обратился 27-летний житель села Тишенковка Красноградского района.
Парень сообщил о том, что обнаружил тело своего дедушки по месту жительства, когда пришел к нему в гости.
На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств.
Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 75-летний местный житель.
На теле мужчины полицейские обнаружили многочисленные раны и гематомы. Также на месте происшествия нашли предполагаемое орудие убийства - деревянную палку.
В результате расследования, полицейские уличили в содеянном преступлении 57-летнего соседа умершего мужчины.
Злоумышленник рассказал, что днем 20 февраля он находился у пострадавшего в гостях.
Во время совместного употребления спиртных напитков между ним и хозяином дома возникла ссора.
Злоумышленник нанес пенсионеру несколько ударов кулаком в лицо, а потом ударил деревянной палкой по голове и оставил его умирать.
По данному факту следственным Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украини.Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.