Главная Новости Криминал и происшествия Забил до смерти соседа: труп хозяина дома обнаружил его внук (ФОТО)
24.02.2020  12:59   

Забил до смерти соседа: труп хозяина дома обнаружил его внук (ФОТО)

Копы оперативно раскрыли тяжкое преступление.


hk.npu.gov.ua
Как сообщант ГУ Нацполиции, 23 февраля 2020 года около 14:00 в полицию с заявлением о совершенном преступлении обратился 27-летний житель села Тишенковка Красноградского района.
 
Парень сообщил о том, что обнаружил тело своего дедушки по месту жительства, когда пришел к нему в гости.
 
На место происшествия была направлена ​​следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств.
Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 75-летний местный житель.
 
На теле мужчины полицейские обнаружили многочисленные раны и гематомы. Также на месте происшествия нашли предполагаемое орудие убийства - деревянную палку.
 
В результате расследования, полицейские уличили в содеянном преступлении 57-летнего соседа умершего мужчины.
 
Злоумышленник рассказал, что днем ​​20 февраля он находился у пострадавшего в гостях.
 
Во время совместного употребления спиртных напитков между ним и хозяином дома возникла ссора.
 
Злоумышленник нанес пенсионеру несколько ударов кулаком в лицо, а потом ударил деревянной палкой по голове и оставил его умирать.
 
По данному факту следственным Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украини.Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
 
Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, смерть, харьков, забил до смерти, оставил умирать, алкоголь
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
21.02 Криминал и происшествия Кровавая драма на День Валентина: на Шишковке муж расправился с женой 20.02 Криминал и происшествия Убийца обратился в полицию: молодая дама обиделась и задушила шарфом старушку (ФОТО) 19.02 Криминал и происшествия Бил шилом в шею и требовал денег: мужчину задержали за попытку убийства (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 