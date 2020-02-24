В Харькове подрались подростки (ВИДЕО)

Инцидент произошел в воскресенье на ХТЗ.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НП, 23 февраля около пяти часов вечера по спецлинии 102 поступило сообщение от гражданина о том, что по адресу бульвар Ивана Каркача, 97 собралось несколько десятков юношей и происходит ссора.
Наряд патрульной полиции выехал по данному адресу, никаких подозрительных лиц не обнаружил.
Мужчина, который вызвал полицию, от написания заявления отказался.
Видео произошедшего появилось в соцсетях.
Стремление к собственной независимости будет сочетаться с желанием покомандовать другими, из-за этого не исключено соперничество в любых сферах жизни.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Утренний дождь сменит снег. На дорогах гололедица.
С 24 февраля по 1 марта продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.
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