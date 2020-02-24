24.02.2020 12:07

В Харькове подрались подростки (ВИДЕО)

Инцидент произошел в воскресенье на ХТЗ.



// Facebook

Как сообщили в пресс-службе ГУ НП, 23 февраля около пяти часов вечера по спецлинии 102 поступило сообщение от гражданина о том, что по адресу бульвар Ивана Каркача, 97 собралось несколько десятков юношей и происходит ссора.

Наряд патрульной полиции выехал по данному адресу, никаких подозрительных лиц не обнаружил.

Мужчина, который вызвал полицию, от написания заявления отказался.

Видео произошедшего появилось в соцсетях.

