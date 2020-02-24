24.02.2020 11:26

Урожайная на взятки ночь выдалась у патрульных

Три факта предложения неправомерной выгоды зафиксировали харьковские патрульные за ночную смену



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Полицейские остановили авто MAZDA на улице Моисеевской за нарушение правил дорожного движения. В автомобиле находились водитель и пассажир. Во время проверки документов было установлено, что номера узлов и агрегатов авто не совпадают со свидетельством о регистрации транспортного средства. Для фиксации данного события была вызвана следственно-оперативная группа.



Пассажир авто MAZDA начал предлагать патрульным неправомерную выгоду в сумме 5000 гривен за несообщение следственным органам о данном факте. Ему неоднократно сообщалось о возможной уголовной ответственности за предложение предоставление неправомерной выгоды, но мужчина проигнорировал слова патрульных и забросил в салон служебного автомобиля 10 купюр номиналом 500 гривен.



Второй случай произошел на улице Валентиновской. Патрульные остановили авто MERCEDES GL500 за нарушение правил дорожного движения. Во время общения с водителем у него были обнаружены признаки алкогольного опьянения. С целью избежания ответственности водитель пытался положить к служебному авто купюру номиналом 100 долларов США.



Третий случай произошел в Киевском районе Харькова. Патрульные остановили авто MERCEDES за нарушение правил дорожного движения. С целью избежания ответственности водитель положил к документам денежные средства в сумме 100 гривен и пытался передать их полицейским.



Данные случаи предложения неправомерной выгоды было зафиксировано на нагрудные бодикамеры и вызвана следственно-оперативные группы. Следователями будет решаться вопрос о квалификации данных действий.