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24.02.2020  09:01   

В центре Харькова такси сбило пешехода

Авария произошла около двух часов ночи 23 февраля на ул. Ярослава Мудрого, 37.


// Facebook

По предварительной информации водитель автомобиля Daewoo совершил наезд на пешехода, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

В результате медики госпитализировали пешехода в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

По свидетельствам очевидцев, автомобиль такси сбил парня на пешеходном переходе.

Тэги:  дтп, харьков
 
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