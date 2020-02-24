24.02.2020 09:01

В центре Харькова такси сбило пешехода

Авария произошла около двух часов ночи 23 февраля на ул. Ярослава Мудрого, 37.



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По предварительной информации водитель автомобиля Daewoo совершил наезд на пешехода, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.



В результате медики госпитализировали пешехода в больницу.



Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.



По свидетельствам очевидцев, автомобиль такси сбил парня на пешеходном переходе.