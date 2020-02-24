В центре Харькова такси сбило пешехода

Авария произошла около двух часов ночи 23 февраля на ул. Ярослава Мудрого, 37.
По предварительной информации водитель автомобиля Daewoo совершил наезд на пешехода, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
В результате медики госпитализировали пешехода в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
По свидетельствам очевидцев, автомобиль такси сбил парня на пешеходном переходе.
Стремление к собственной независимости будет сочетаться с желанием покомандовать другими, из-за этого не исключено соперничество в любых сферах жизни.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Утренний дождь сменит снег. На дорогах гололедица.
С 24 февраля по 1 марта продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.
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