На Киевской ВАЗ и Mercedes не поделили дорогу (ФОТО)

22 февраля около 20:30 патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке ул. Матюшенко и ул. Шевченко.
Участниками дорожно- транспортного происшествия стали автомобиль ВАЗ 21150 и автомобиль Mercedes.
В результате столкновения пострадал пассажир автомобиля ВАЗ. Медики госпитализировали его в больницу
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
Стремление к собственной независимости будет сочетаться с желанием покомандовать другими, из-за этого не исключено соперничество в любых сферах жизни.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Утренний дождь сменит снег. На дорогах гололедица.
С 24 февраля по 1 марта продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.
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