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24.02.2020  08:46   

На Киевской ВАЗ и Mercedes не поделили дорогу (ФОТО)

22 февраля около 20:30 патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке ул. Матюшенко и ул. Шевченко.


// Патрульная полиция

Участниками дорожно- транспортного происшествия стали автомобиль ВАЗ 21150 и автомобиль Mercedes.

В результате столкновения пострадал пассажир автомобиля ВАЗ. Медики госпитализировали его в больницу

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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