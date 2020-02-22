ДТП: две легковушки не поделили улицу (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсетей, на улице Молочной - ДТП.
Здесь произошло столкновение двух легковушек.
Трамваи стоят в обе стороны.
Старайтесь быть яркими, смелыми, напористыми, и главное, не преуменьшайте свои заслуги. Сегодня лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях!
Солнечную рабочую неделю сменят пасмурные выходные, в воскресенье ожидается дождь со снегом.
В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений».
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