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22.02.2020  15:55   

ДТП: две легковушки не поделили улицу (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсетей, на улице Молочной - ДТП.

Здесь произошло столкновение двух легковушек.

Трамваи стоят в обе стороны.

Тэги:  дтп, авария, харьков, молчная, стокновение
 
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