ДТП: перекресток оказался тесен для цистерны и легковушки (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, на перекрёстке улиц Зубарева и Роганской - ДТП.
Здесь, по предварительной информации столкнулись цистерна и легковой автомобиль.
Сведений о пострадавшизх пока нет.
Для работы этот день мог бы быть неплохим, но уж больно острые у него кромки. Споры, стремление к независимости и своеволию – не лучший фон для ведения ответственных дел.
Солнечную рабочую неделю сменят пасмурные выходные, в воскресенье ожидается дождь со снегом.
Сегодня население Земли празднует День родного языка и День экскурсовода.
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