Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: перекресток оказался тесен для цистерны и легковушки (ФОТО)
21.02.2020  19:39   

ДТП: перекресток оказался тесен для цистерны и легковушки (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на перекрёстке улиц Зубарева и Роганской - ДТП.

Здесь, по предварительной информации столкнулись цистерна и легковой автомобиль.

Сведений о пострадавшизх пока нет. 

Тэги:  дтп, аварии, харьков, врезалась цистерна, легковушка, зубарева, роганская, столкновение
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
21.02 Криминал и происшествия На выезде из Харькова Volkswagen попытался заправиться и получил в зад (ФОТО) 21.02 Криминал и происшествия ДТП: молодой парень на рассвете протаранил отбойник (ФОТО) 20.02 Криминал и происшествия На Белгородском шоссе грузовик устроил затор (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 