21.02.2020 17:57

Чиновник суда дважды смошенничал при составлении акта: открыто уголовное дело

Прокуратура открыла производство из-за умышленного неисполнения решения суда государственным исполнителем.



//sobitie.com.ua

Прокуратурой области зарегистрировано уголовное производство по факту умышленного невыполнения решения суда, вступившего в законную силу, в отношении государственного исполнителя (ч. 2 ст. 382 УК Украины).

Как сообщил начальник отдела прокуратуры области Александр Мельник, в 2018 году решением хозсуда Харьковской области удовлетворен иск руководителя Харьковской местной прокуратуры №1 в интересах государства в лице Украинского государственного фонда поддержки фермерских хозяйств о возвращении из фермерского хозяйства выделенных бюджетных средств на возвратной основе.

В ходе принудительного исполнения решения суда старшим госисполнителем территориального отдела государственной исполнительной службы ГТУЮ в Харьковской области дважды составлены акты об отсутствии имущества у должника, несмотря на наличие такого имущества и ведения им сельскохозяйственной деятельности.

На основании указанных актов вынесено постановление о возвращении судебного приказа по делу взыскателю без исполнения.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от семисот пятидесяти до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.