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21.02.2020  17:57   

Чиновник суда дважды смошенничал при составлении акта: открыто уголовное дело

Прокуратура открыла производство из-за умышленного неисполнения решения суда государственным исполнителем.


//sobitie.com.ua
Прокуратурой области зарегистрировано уголовное производство по факту умышленного невыполнения решения суда, вступившего в законную силу, в отношении государственного исполнителя (ч. 2 ст. 382 УК Украины).
 
Как сообщил начальник отдела прокуратуры области Александр Мельник, в 2018 году решением хозсуда Харьковской области удовлетворен иск руководителя Харьковской местной прокуратуры №1 в интересах государства в лице Украинского государственного фонда поддержки фермерских хозяйств о возвращении из фермерского хозяйства выделенных бюджетных средств на возвратной основе.
 
В ходе принудительного исполнения решения суда старшим госисполнителем территориального отдела государственной исполнительной службы ГТУЮ в Харьковской области дважды составлены акты об отсутствии имущества у должника, несмотря на наличие такого имущества и ведения им сельскохозяйственной деятельности.
 
На основании указанных актов вынесено постановление о возвращении судебного приказа по делу взыскателю без исполнения.
 
В настоящее время продолжается досудебное расследование.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от семисот пятидесяти до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков, подделка, фальсификация, подлог, фальшивый документ
 
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