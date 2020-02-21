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21.02.2020  16:19   

Травмированный португалец: полиция выясняет, как пострадал болельщик

Полиция устанавливает обстоятельства травмирования иностранного болельщика в Харькове


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о происшествии поступила в полицию от медиков 20 февраля 2020 года около 23:15.
 
Установлено, что 30-летний гражданин Португалии обратился за помощью к скорой.
 
Он сообщил врачам, что около 22:20 возле стадиона «Металлист» неизвестные мужчины нанесли ему телесные повреждения. Мужчину с ушибами и ссадинами доставили в больницу.
 
Следователем информация о происшествии была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
 
Для выяснения всех обстоятельств происшествия в больницу выезжала следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции. Во время общения с полицейскими мужчина отметил, что ни к кому нет претензий и просит остановить проверку по данному поводу. 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  травма, болельщик, харьков, спорт, футбол, шахтер-бенфика
 
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