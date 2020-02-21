21.02.2020 16:19

Травмированный португалец: полиция выясняет, как пострадал болельщик

Полиция устанавливает обстоятельства травмирования иностранного болельщика в Харькове



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о происшествии поступила в полицию от медиков 20 февраля 2020 года около 23:15.

Установлено, что 30-летний гражданин Португалии обратился за помощью к скорой.

Он сообщил врачам, что около 22:20 возле стадиона «Металлист» неизвестные мужчины нанесли ему телесные повреждения. Мужчину с ушибами и ссадинами доставили в больницу.

Следователем информация о происшествии была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия в больницу выезжала следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции. Во время общения с полицейскими мужчина отметил, что ни к кому нет претензий и просит остановить проверку по данному поводу.