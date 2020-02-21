21.02.2020 14:47
Кровавая драма на День Валентина: на Шишковке муж расправился с женой
Полиция задержала убийцу женщины.
//zabor.zp.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 14 февраля 2020 года около 7:35 в Киевский отдел полиции поступила информация о том, что в квартире на улице Шишковоской обнаружено тело 68-летней женщины с признаками насильственной смерти.
37-летняя заявительница сообщила, что к ней пришел сосед весь в крови и сказал, что убил жену.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, руководство Киевского отдела полиции и криминалисты.
На теле женщины полицейские обнаружили многочисленные колото-резаные ранения.
Телесные повреждения ей нанес 68-летний мужчина во время внезапно возникшей ссоры. Вещественные доказательства изъяты.
По данному факту следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет заключения.
20 февраля мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления.
Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по месту жительства до 20 апреля.