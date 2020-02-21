21.02.2020 14:47

Кровавая драма на День Валентина: на Шишковке муж расправился с женой

Полиция задержала убийцу женщины.



//zabor.zp.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 14 февраля 2020 года около 7:35 в Киевский отдел полиции поступила информация о том, что в квартире на улице Шишковоской обнаружено тело 68-летней женщины с признаками насильственной смерти.

37-летняя заявительница сообщила, что к ней пришел сосед весь в крови и сказал, что убил жену.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, руководство Киевского отдела полиции и криминалисты.

На теле женщины полицейские обнаружили многочисленные колото-резаные ранения.

Телесные повреждения ей нанес 68-летний мужчина во время внезапно возникшей ссоры. Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет заключения.

20 февраля мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления.

Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по месту жительства до 20 апреля.