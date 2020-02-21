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21.02.2020  14:47   

Кровавая драма на День Валентина: на Шишковке муж расправился с женой

Полиция задержала убийцу женщины.


//zabor.zp.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 14 февраля 2020 года около 7:35 в Киевский отдел полиции поступила информация о том, что в квартире на улице Шишковоской обнаружено тело 68-летней женщины с признаками насильственной смерти.
 
37-летняя заявительница сообщила, что к ней пришел сосед весь в крови и сказал, что убил жену.
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, руководство Киевского отдела полиции и криминалисты.
 
На теле женщины полицейские обнаружили многочисленные колото-резаные ранения.
 
Телесные повреждения ей нанес 68-летний мужчина во время внезапно возникшей ссоры. Вещественные доказательства изъяты.
 
По данному факту следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет заключения.
 
20 февраля мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления.
 
Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по месту жительства до 20 апреля.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, смерть, харьков, зарезал жену, нож, кровь
 
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