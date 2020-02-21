Главная Новости Криминал и происшествия На платформе метро упал и потерял сознание пассажир (ФОТО)
21.02.2020  14:24   

На платформе метро упал и потерял сознание пассажир (ФОТО)

Пострадавшего госпитализировали в неотложку.


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Как сообщил сообщил пресс-секретарь КП «Харьковский метрополитен» Алексей Битнер, инцидент произошел утром 21 февраля на станции метро «Киевская».

Мужчина, ожидавший поезд метро, внезапно упал и потерял сознание.

Работники станции вызвали «скорую».

В 8:35 мужчину госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.

Тэги:  метро, харьков
 
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