На платформе метро упал и потерял сознание пассажир (ФОТО)

Пострадавшего госпитализировали в неотложку.
Как сообщил сообщил пресс-секретарь КП «Харьковский метрополитен» Алексей Битнер, инцидент произошел утром 21 февраля на станции метро «Киевская».
Мужчина, ожидавший поезд метро, внезапно упал и потерял сознание.
Работники станции вызвали «скорую».
В 8:35 мужчину госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.
Для работы этот день мог бы быть неплохим, но уж больно острые у него кромки. Споры, стремление к независимости и своеволию – не лучший фон для ведения ответственных дел.
Солнечную рабочую неделю сменят пасмурные выходные, в воскресенье ожидается дождь со снегом.
Сегодня население Земли празднует День родного языка и День экскурсовода.
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