Главная Новости Криминал и происшествия Отец и сын погибли на Харьковской улице (ФОТО)
21.02.2020  10:13   

Отец и сын погибли на Харьковской улице (ФОТО)

В Богодуховском районе во время пожара погибли два человека.


// ГСЧС

Утром 20 февраля 5:50 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном домовладении по адресу: Харьковская обл., Богодуховский район, с. Максимовка, ул. Харьковская, 34.

На момент прибытия спасателей огнем была охвачена деревянная веранда и частично конструкции крыши жилого дома. Площадь пожара составила около 15 кв.м.

В комнате дома были обнаружены тела двух мужчин: 70-летнего отца 1949 и его 41-летнего сына.

В 06:30 пожар был локализован, а в 6:54 полностью ликвидирован.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
20.02 Криминал и происшествия Ночью в гараже сгорел автомобиль (ФОТО) 19.02 Криминал и происшествия ЧП: На Алексеевке полыхает квартира в многоэтажке (ВИДЕО) 19.02 Криминал и происшествия Как пожарные тушили элитный внедорожник на Салтовке: подробности (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 