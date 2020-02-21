Отец и сын погибли на Харьковской улице (ФОТО)

В Богодуховском районе во время пожара погибли два человека.
Утром 20 февраля 5:50 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном домовладении по адресу: Харьковская обл., Богодуховский район, с. Максимовка, ул. Харьковская, 34.
На момент прибытия спасателей огнем была охвачена деревянная веранда и частично конструкции крыши жилого дома. Площадь пожара составила около 15 кв.м.
В комнате дома были обнаружены тела двух мужчин: 70-летнего отца 1949 и его 41-летнего сына.
В 06:30 пожар был локализован, а в 6:54 полностью ликвидирован.
Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
Для работы этот день мог бы быть неплохим, но уж больно острые у него кромки. Споры, стремление к независимости и своеволию – не лучший фон для ведения ответственных дел.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Туман, ухудшение видимости до 500 м, слабый гололед.
Сегодня население Земли празднует День родного языка и День экскурсовода.
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