21.02.2020 10:13

Отец и сын погибли на Харьковской улице (ФОТО)

В Богодуховском районе во время пожара погибли два человека.



// ГСЧС

Утром 20 февраля 5:50 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном домовладении по адресу: Харьковская обл., Богодуховский район, с. Максимовка, ул. Харьковская, 34.



На момент прибытия спасателей огнем была охвачена деревянная веранда и частично конструкции крыши жилого дома. Площадь пожара составила около 15 кв.м.

В комнате дома были обнаружены тела двух мужчин: 70-летнего отца 1949 и его 41-летнего сына.



В 06:30 пожар был локализован, а в 6:54 полностью ликвидирован.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.