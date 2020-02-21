21.02.2020 08:24

Сеть бодяжного алкоголя с известными этикетками разоблачили в Харькова (ФОТО)

Полицейские Харьковщины прекратили деятельность сети по реализации безакцизного и фальсифицированного алкоголя.



// Нацполиция

В данной сети проводилось незаконное изготовление, хранение и транспортировку в больших объемах алкогольной продукции с поддельными марками акцизного налога на территории Харькова и Харьковской области.

В настоящее время установлены три участника группы, организовавших незаконное изготовление поддельных водочных изделий в больших объемах под брендами известных марок с целью его дальнейшего сбыта населению. Во время обысков у фигурантов изъято более 8000 бутылок спиртного и денежные средства в сумме почти 300 000 гривен.



14 февраля детективы следственного управления и сотрудники Управления стратегических расследований провели 6 одновременных обысков у фигурантов. Полицейские изъяли более 8000 бутылок алкогольных напитков и спиртного, что реализовывалось без марок акцизного сбора, записи «черной» бухгалтерии, компьютерную технику и вырученные от незаконного бизнеса денежные средства в сумме 275 852 гривен.





Следственные оперативные действия проводились в рамках предварительного расследования, открытого по ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины.

Разоблачили противоправную деятельность дельцов следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений следственного управления ГУНП в Харьковской области совместно с оперативными работниками Управления стратегических расследований в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

После проведения комплекса необходимых судебных экспертиз будет решен вопрос о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности.

Досудебное расследование продолжается.