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20.02.2020  18:01   

Дело трех разбойниц: подробности от прокуратуры (ФОТО)

Грабительницы - в ожидании суда.


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Как информирует Прокуратура, еще двум псевдориелторшам, которые нагло грабили людей, избраны меры пресечения.
 
Одной из подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 630 тыс. Грн, а другой - круглосуточный домашний арест.
 
Как ранее сообщалось , 28-летняя гражданка, действующие по предварительному сговору с двумя своими знакомыми женщинами и другими неустановленными лицами, осуществляла незаконную деятельность. Под видом оказания услуг агентства недвижимости, не имея к нему юридического отношения, указанные лица сняли два офисных помещения в г.. Харьков. Злоумышленницы разместили заведомо ложные объявления на сайте объявлений о предоставлении в аренду квартир в различных районах г.. Харькова, расположенных у станций метрополитена.
 
Трое указанных женщин и другие неустановленные в настоящее время лица отвечали на звонки потенциальных арендаторов от имени владельцев квартир и менеджеров агентства недвижимости, сообщая клиентам о необходимости оплаты за первый и последний месяц арендованного периода и приглашая их в офис. Когда клиент приходил в «агентство недвижимости» и получал деньги, чтобы внести оплату, злоумышленницы вырывали их из рук жертвы и покидали помещение офиса, после чего лично и при участии неустановленных лиц, которые выступали в качестве охранников, подавлювалы сопротивление пострадавших насилием и угрозами.
 
Всего задокументировано 10 фактов преступной деятельности, по которым указанным лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 186 УК Украины (открытое похищение чужого имущества (грабеж), совершенное по предварительному сговору группой лиц, повторно).
 
Сейчас трем подозреваемым женщинам избраны меры пресечения: двум из них - содержание под стражей с правом внесения залога 630 тыс. грн, а другой - круглосуточный домашний арест.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.
 
Кроме того, органом предварительного расследования принимаются меры, направленные на установление причастности указанных лиц к совершению аналогичных уголовных преступлений на территории г.. Харькова и установления других потерпевших, которым причинен имущественный ущерб от вышеуказанной преступной деятельности.
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  ограбление, разбойницы, харьков
 
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