На Белгородском шоссе грузовик устроил затор (ФОТО)

Авария произошла 20 февраля около 10:20 на Белгородском шоссе, 8/1.
По предварительной информации водитель автомобиля ГАЗ 3302, нарушив п.п. 12.1 и 13.1 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем Honda и автомобилем Daihatsu Terios.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиль ГАЗ. патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.
Этот день мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств. Простые житейские радости доставят незабываемое удовольствие.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Туман, ухудшение видимости до 500 м, слабый гололед.
Сегодня в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни, введенный в 2015 году.
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