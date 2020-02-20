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20.02.2020  17:32   

На Белгородском шоссе грузовик устроил затор (ФОТО)

Авария произошла 20 февраля около 10:20 на Белгородском шоссе, 8/1.


// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля ГАЗ 3302, нарушив п.п. 12.1 и 13.1 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем Honda и автомобилем Daihatsu Terios.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиль ГАЗ. патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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