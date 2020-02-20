Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке водитель не притормозил перед зеброй и сбил пешехода (ФОТО)
20.02.2020  08:22   

На Салтовке водитель не притормозил перед зеброй и сбил пешехода (ФОТО)

В этот раз обошлось без пострадавших.


// Патрульная полиция

Авария произошла 19 февраля около десяти часов утра на улице Гвардейцев Широнинцев, 29а.

По предварительной информации водитель автомобиля Nissan, нарушив правило проезда пешеходніз переходов (п.п. 18.1 ПДД Украины), допустил наезд на пешехода.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиль Nissan патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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