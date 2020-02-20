На Салтовке водитель не притормозил перед зеброй и сбил пешехода (ФОТО)

В этот раз обошлось без пострадавших.
Авария произошла 19 февраля около десяти часов утра на улице Гвардейцев Широнинцев, 29а.
По предварительной информации водитель автомобиля Nissan, нарушив правило проезда пешеходніз переходов (п.п. 18.1 ПДД Украины), допустил наезд на пешехода.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиль Nissan патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.
Успех прилет к тому, кто не привык оставлять нерешенных дел и вопросов. А вот споров сегодня лучше избегать, так всем будет спокойней и проще.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах местами гололедица.
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
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