ЧП: На Алексеевке полыхает квартира в многоэтажке (ВИДЕО)

Об инциденте сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, горит квартира на проспекте Победы, 75.
Пожарные уже на месте.
Огонь локализован.
Успех прилет к тому, кто не привык оставлять нерешенных дел и вопросов. А вот споров сегодня лучше избегать, так всем будет спокойней и проще.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах местами гололедица.
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
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