Главная Новости Криминал и происшествия ЧП: На Алексеевке полыхает квартира в многоэтажке (ВИДЕО)
19.02.2020  19:41   

ЧП: На Алексеевке полыхает квартира в многоэтажке (ВИДЕО)

Об инциденте сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, горит квартира на проспекте Победы, 75.

Пожарные уже на месте.

Огонь локализован.

 

Тэги:  пожар, горит квартира, харьков, алексеевка, огонь в многоэтажке
 
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