На Окружной скорая попала в ДТП (ФОТО)

Пострадавших в столкновении нет.
19 atdhfkz около половины третьего дня патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке ул. Леся Сердюка и Окружной дороги.
По предварительной информации водитель автомобиля УАЗ 3741 нарушив п.п. 16.6 ПДД Украины допустил столкновение с автомобилем Toyota.
В результате происшествия никто не пострадал.
На водителя автомобиль УАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.
Успех прилет к тому, кто не привык оставлять нерешенных дел и вопросов. А вот споров сегодня лучше избегать, так всем будет спокойней и проще.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах местами гололедица.
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
влажность:
давление:
ветер: