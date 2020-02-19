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19.02.2020  17:31   

На Окружной скорая попала в ДТП (ФОТО)

Пострадавших в столкновении нет.


// Telegram

19 atdhfkz около половины третьего дня патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке ул. Леся Сердюка и Окружной дороги.

По предварительной информации водитель автомобиля УАЗ 3741 нарушив п.п. 16.6 ПДД Украины допустил столкновение с автомобилем Toyota.

В результате происшествия никто не пострадал.

На водителя автомобиль УАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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