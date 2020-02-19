Спасатели снова вышли на тонкий лед, чтобы спасти рыбаков (ФОТО)

На пруду поселка Буды были спасены два рыбака.
19 февраля в 12:12 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на местном пруду в с. Буды Харьковского района под лед провалились двое рыбаков.
Отделения службы спасения, прибывшее на вызов, увидело на расстоянии 15 метров от берега на льду мужчину примерно 50 лет, который провалился и по грудь был в воде.
Второму рыбаку помогли вылезти из проруби местные жители, после чего тот смог самостоятельно добраться до берега.
Чтобы спасти мужчину, который находился в ледяной воде, спасатели использовали спасательные веревки. После доставке пострадавшего к берегу, на месте ему была оказана медицинская помощь.
Успех прилет к тому, кто не привык оставлять нерешенных дел и вопросов. А вот споров сегодня лучше избегать, так всем будет спокойней и проще.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах местами гололедица.
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
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