19.02.2020 17:11

Спасатели снова вышли на тонкий лед, чтобы спасти рыбаков (ФОТО)

На пруду поселка Буды были спасены два рыбака.



// ГСЧС

19 февраля в 12:12 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на местном пруду в с. Буды Харьковского района под лед провалились двое рыбаков.



Отделения службы спасения, прибывшее на вызов, увидело на расстоянии 15 метров от берега на льду мужчину примерно 50 лет, который провалился и по грудь был в воде.

Второму рыбаку помогли вылезти из проруби местные жители, после чего тот смог самостоятельно добраться до берега.



Чтобы спасти мужчину, который находился в ледяной воде, спасатели использовали спасательные веревки. После доставке пострадавшего к берегу, на месте ему была оказана медицинская помощь.