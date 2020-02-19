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19.02.2020  17:11   

Спасатели снова вышли на тонкий лед, чтобы спасти рыбаков (ФОТО)

На пруду поселка Буды были спасены два рыбака.


// ГСЧС

19 февраля в 12:12 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на местном пруду в с. Буды Харьковского района под лед провалились двое рыбаков.

Отделения службы спасения, прибывшее на вызов, увидело на расстоянии 15 метров от берега на льду мужчину примерно 50 лет, который провалился и по грудь был в воде.

Второму рыбаку помогли вылезти из проруби местные жители, после чего тот смог самостоятельно добраться до берега.

Чтобы спасти мужчину, который находился в ледяной воде, спасатели использовали спасательные веревки. После доставке пострадавшего к берегу, на месте ему была оказана медицинская помощь.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  рыбак, харьков, провалился под лед
 
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