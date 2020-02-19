ДТП на Лесопарковой: легковушки сошлись в лобовую (Обновлено, ФОТО)

Авария произошла днем 19 февраля.
Около трех часов дня патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Лесопарковский, 5.
По предварительной информации водитель автомобиля Geely при повороте заехал на полосу встреного движения, нарушив п.п. 10.5 ПДД Украины, и допустил столкновение с автомобилем Skoda.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиль Geely патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.
Фото столкновения появилось в социальных сетях.
На снимках видно, как медики приьбывшей на вызов скорой проводят осмотр водителя одной и пассажира второй машины.
Успех прилет к тому, кто не привык оставлять нерешенных дел и вопросов. А вот споров сегодня лучше избегать, так всем будет спокойней и проще.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах местами гололедица.
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
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