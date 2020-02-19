19.02.2020 17:21

ДТП на Лесопарковой: легковушки сошлись в лобовую (Обновлено, ФОТО)

Авария произошла днем 19 февраля.



// Патрульная полиция

Около трех часов дня патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Лесопарковский, 5.



По предварительной информации водитель автомобиля Geely при повороте заехал на полосу встреного движения, нарушив п.п. 10.5 ПДД Украины, и допустил столкновение с автомобилем Skoda.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиль Geely патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

Фото столкновения появилось в социальных сетях.



На снимках видно, как медики приьбывшей на вызов скорой проводят осмотр водителя одной и пассажира второй машины.