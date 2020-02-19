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19.02.2020  15:34   

Внимание! Розыск свидетелей ДТП

Водила японца сбил мужчину и уехал.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, 18 февраля 2020 года около 19:10 в Дергачевском районе водитель неустановленного автомобиля темного цвета совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть.
 
Пострадавший - 37-летний житель поселка Ольшаны Дергачевского района.
 
Сейчас он находится в Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи, состояние его здоровья медики оценивают как тяжелое.
 
По предварительным данным, автомобиль двигался по автодороге «Сумы-Харьков» в направлении Харькова. 
 
С места происшествия были изъяты детали транспортного средства «Mazda».
 
Следственным отделением Дергачевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
 
Свидетелей и очевидцев данного ДТП просим обращаться в следственное отделение Дергачевского отдела полиции по адресу: Харьковская область,. Дергачи, ул. 1 мая, 10 или по телефонам (057) 63-2-08-88, 0503444072 (дежурная часть), 102.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, аварии, харьков, розыск, сбил и уехал, дергачи, ольшаны
 
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