19.02.2020 15:34

Внимание! Розыск свидетелей ДТП

Водила японца сбил мужчину и уехал.



facebook.com

Как сообщает ГУ Нацполиции, 18 февраля 2020 года около 19:10 в Дергачевском районе водитель неустановленного автомобиля темного цвета совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть.

Пострадавший - 37-летний житель поселка Ольшаны Дергачевского района.

Сейчас он находится в Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи, состояние его здоровья медики оценивают как тяжелое.

По предварительным данным, автомобиль двигался по автодороге «Сумы-Харьков» в направлении Харькова.

С места происшествия были изъяты детали транспортного средства «Mazda».

Следственным отделением Дергачевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Свидетелей и очевидцев данного ДТП просим обращаться в следственное отделение Дергачевского отдела полиции по адресу: Харьковская область,. Дергачи, ул. 1 мая, 10 или по телефонам (057) 63-2-08-88, 0503444072 (дежурная часть), 102.