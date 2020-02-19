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19.02.2020  10:35   

В микрорайоне Горизонт сгорело кафе (ВИДЕО, ФОТО)

Вероятная причина – короткое замыкание.


// ГСЧС

Пожар в кафе на улице Большой Кольцевой,1 начался около двадцати минут десятого вечера 18 февраля.

Когда четыре отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах в составе 30 спасателей приьыли на вызов, огнем частично была охвачена крыша и внутренняя отделка здания кафе на площади около 150 кв.м.

Людей в помещениях кафе не было.

В 22:07 состоялась локализация данного пожара, в 23:53 - ликвидация.

По предварительным данным причиной пожара является короткое замыкание электропроводки. Жертв и пострадавших нет.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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