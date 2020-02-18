Главная Новости Криминал и происшествия На Южной Салтовке – тянучка из-з утреннего поцелуя
18.02.2020  10:54   

На Южной Салтовке – тянучка из-з утреннего поцелуя

18 февраля около 8:00 патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Льва Ландау, 193.


// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля Logan нарушив п.п. 13.1 ПДД Украины допустил столкновение с автомобилем Toyota.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиль Logan патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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