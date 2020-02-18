На Южной Салтовке – тянучка из-з утреннего поцелуя

18 февраля около 8:00 патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Льва Ландау, 193.
По предварительной информации водитель автомобиля Logan нарушив п.п. 13.1 ПДД Украины допустил столкновение с автомобилем Toyota.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиль Logan патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.
Сегодня удаются дела, в которых надо думать головой, будь то учеба или планирование. А вот область чувств и эмоций отступит на второй план – как и все, что противоречит логике.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков. На дорогах местами гололедица.
В этот день в 1930 году впервые в истории в воздух поднялась корова.
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