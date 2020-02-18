18.02.2020 10:42

Мужчина нашел свой автомобиль возле магазина и пошел в полицию

На Харьковщине полицейские разоблачили мужчину в угоне автомобиля.



// Нацполиция

15 февраля в Змиевской отдел полиции поступило сообщение от 45-летнего жителя села Раздольное о том, что неизвестный похитил автомобиль «ВАЗ 2104». Легковушку заявитель оставил у магазина.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские разоблачили злоумышленника. Им оказался 20-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Работникам полиции он объяснил, что взял автомобиль покататься.



Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет. Автомобиль возвращен владельцу.