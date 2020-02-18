18.02.2020 09:46

В Харькове блокировали российскую ботоферму (ВИДЕО, ФОТО)

Служба безопасности Украины блокировала в разных регионах страны деятельность разветвленной сети «ботоферм», оборудование которых поддерживалось через российские онлайн-сервисы.



// СБУ

Оперативники спецслужбы установили, что телекоммуникационные платформы использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов и сообществ для проведения незаконных операций в интернете. В целом группировкой зарегистрировало более 8000 активных аккаунтов для распространения в популярных соцсетях недостоверной информации о ситуации в Украине, подстрекательство протестных настроений, запугивания населения, рассылки сообщений о минировании объектов критической инфраструктуры и осуществления информационных атак на аккаунты украинских чиновников.



Через аккаунты также распространяли огнестрельное оружие, взрывные устройства, наркотические средства.

Регистрацию этих аккаунтов в сети «Интернет» осуществляли через российские онлайн-сервисы, которые предоставляли услуги виртуальных мобильных номеров.



Часть оборудования использовалось злоумышленниками для нелегальной переправки телефонного трафика незаконно созданных «операторов» «Феникс» и «ЛугаКий», которые функционируют на временно неподконтрольных территориях, на сети отечественных операторов. По информации спецслужбы, этими «услугами» пользовались «главари» незаконных вооруженных формирований так называемых «ЛНР» и «ДНР».

Во время проведения обысков в Киеве, Харькове, Днепре, Дубно (Ровенская область) и Ирпене (Киевской области) обнаружена и изъята компьютерная техника и специальное оборудование (GSM-модемы, шлюзы), более 22 000 SIM-карт операторов сотовой мобильной связи Украины. Изъяты черновые записи о регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали провокационные комментарии под публикациями украинских политических деятелей.



Сейчас проверяется версия о причастности к организации указанной противоправной деятельности специальных и разведывательных органов РФ.



