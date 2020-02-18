18.02.2020 09:23

Житель области остлся без крыши

Спасатели ликвидировали пожар в частном жилом доме Дергачей.



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17 февраля в 10:25 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Дергачи, пер. Парковый, 4.



К месту происшествия прибыло 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистерне. На момент прибытия пожарных горели деревянные конструкции перекрытия и крыши на площади 40 кв.м.



В 10:44 пожар был локализован, а в 11:04 полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - неисправность дымохода.



Спасатели отмечают, что за последние только несколько дней это уже второй подобный пожар в городе. 15 февраля также из-за неисправности дымохода огнем было повреждено кровельное помещения жилого дома по улице Сковороды, 37.