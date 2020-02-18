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18.02.2020  09:23   

Житель области остлся без крыши

Спасатели ликвидировали пожар в частном жилом доме Дергачей.


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17 февраля в 10:25 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Дергачи, пер. Парковый, 4.

К месту происшествия прибыло 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистерне. На момент прибытия пожарных горели деревянные конструкции перекрытия и крыши на площади 40 кв.м.

В 10:44 пожар был локализован, а в 11:04 полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - неисправность дымохода.

Спасатели отмечают, что за последние только несколько дней это уже второй подобный пожар в городе. 15 февраля  также из-за неисправности дымохода огнем было повреждено кровельное помещения жилого дома по улице Сковороды, 37.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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