Главная Новости Криминал и происшествия Возле Южного вокзала не ходили трамваи. Причина – ДТП (Обновлено, ФОТО)
18.02.2020  09:55   

Возле Южного вокзала не ходили трамваи. Причина – ДТП (Обновлено, ФОТО)

Авария произошла около шести часов вечера 17 февраля.


// Facebook

Как сообщили в Патрульной полиции, авария произошла около семи часов вечера на Привокзальной площади, 1.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-21144, нарушив п.п. 10.1 и п 10.4 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем Hyundai.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиль ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

По свидетельству очевидцев, авария произошла на трамвайных путях и заблокировала движение электротранспорта в час пик.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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