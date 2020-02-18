18.02.2020 09:55

Возле Южного вокзала не ходили трамваи. Причина – ДТП (Обновлено, ФОТО)

Авария произошла около шести часов вечера 17 февраля.



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Как сообщили в Патрульной полиции, авария произошла около семи часов вечера на Привокзальной площади, 1.



По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-21144, нарушив п.п. 10.1 и п 10.4 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем Hyundai.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиль ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

По свидетельству очевидцев, авария произошла на трамвайных путях и заблокировала движение электротранспорта в час пик.