Возле Южного вокзала не ходили трамваи. Причина – ДТП (Обновлено, ФОТО)

Авария произошла около шести часов вечера 17 февраля.
Как сообщили в Патрульной полиции, авария произошла около семи часов вечера на Привокзальной площади, 1.
По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-21144, нарушив п.п. 10.1 и п 10.4 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем Hyundai.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиль ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.
По свидетельству очевидцев, авария произошла на трамвайных путях и заблокировала движение электротранспорта в час пик.
Сегодня удаются дела, в которых надо думать головой, будь то учеба или планирование. А вот область чувств и эмоций отступит на второй план – как и все, что противоречит логике.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков. На дорогах местами гололедица.
В этот день в 1930 году впервые в истории в воздух поднялась корова.
влажность:
давление:
ветер: