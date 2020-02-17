Харьковский погранотряд пресек попытку криминального пешего тура «выходного дня»

Эктремал тайком пытался преодолеть «стену Яценюка» и пересечь границу в сторону России.
В районе населенного пункта Сотницкий Казачок, что в Золочевском районе на Харьковщине правоохранители задержали гражданина Украины, 1973 года рождения.
Экстремальное преодоление границы с сопредельным государством окончилось задержанием.
За попытку незаконного пересечения границы на гражданина составлены соответствующие материалы об административных правонарушениях. Его дальнейшую судьбу решит суд.
Сегодня путеводной звездой станут желания и чувства, так что день обещает быть непредсказуемым, насыщенным, но в целом успешным.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков. На дорогах местами гололедица.
Этот День придумала одна из международных благотворительных организаций, а празднует его весь мир.
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