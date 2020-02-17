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17.02.2020  15:55   

Харьковский погранотряд пресек попытку криминального пешего тура «выходного дня»

Эктремал тайком пытался преодолеть «стену Яценюка» и пересечь границу в сторону России.


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В районе населенного пункта Сотницкий Казачок, что в Золочевском районе на Харьковщине правоохранители задержали гражданина Украины, 1973 года рождения.

Экстремальное преодоление границы с сопредельным государством окончилось задержанием.

За попытку незаконного пересечения границы на гражданина составлены соответствующие материалы об административных правонарушениях. Его дальнейшую судьбу решит суд.

Источник:   Восточное региональное Управление ГНСУ
 Тэги:  пограничник, отряд, харьков, граница, нарушение
 
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