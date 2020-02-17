17.02.2020 12:21

Силовики закончили расследование относительно троицы, обворовавшей харьковский горсовет

Следователи ГБР направили в суд обвинительный акт в отношении трех лиц, которые мошенническим методом завладели земельным участком, расположенной на территории города Харькова.



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Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований, направили в суд обвинительный акт в отношении трех лиц, которые мошенническим методом завладели имуществом, по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).



Следствием установлено, что в 2009 году трое лиц по предварительному сговору между собой, без законных на то оснований, вступили в жилищно-строительного кооператива и завладели земельным участком, расположенной на территории города Харькова. В дальнейшем обвиняемые продали землю третьим лицам, чем нанесли ущерб Харьковском городском совете на общую сумму почти 9 000 000 гривен.



Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществлялось Офисом Генерального прокурора.



В случае доказательства вины, лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.