Главная Новости Криминал и происшествия Силовики закончили расследование относительно троицы, обворовавшей харьковский горсовет
17.02.2020  12:21   

Силовики закончили расследование относительно троицы, обворовавшей харьковский горсовет

Следователи ГБР направили в суд обвинительный акт в отношении трех лиц, которые мошенническим методом завладели земельным участком, расположенной на территории города Харькова.


// facebook

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований, направили в суд обвинительный акт в отношении трех лиц, которые мошенническим методом завладели имуществом, по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

Следствием установлено, что в 2009 году трое лиц по предварительному сговору между собой, без законных на то оснований, вступили в жилищно-строительного кооператива и завладели земельным участком, расположенной на территории города Харькова. В дальнейшем обвиняемые продали землю третьим лицам, чем нанесли ущерб Харьковском городском совете на общую сумму почти 9 000 000 гривен.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществлялось Офисом Генерального прокурора.

В случае доказательства вины, лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Источник:   ГБР
 Тэги:  гбр, следователи, харьков, кооператив, расследование
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
27.11 Власть ГБР в Полтаве расширяет свою деятельность на Харьков 19.08 Криминал и происшествия Незаконной вырубкой леса на Харьковщине занялось ГБР 29.05 Власть Уволен с должности главный расследователь коррупции по региону
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 