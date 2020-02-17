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17.02.2020  12:02   

Трагедия на хрупком льду в Малой Рогани (ФОТО)

В ближнем пригороде Харькова спасатели извлекли из водоема тело погибшего рыбака.


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15 февраля в 16:08 в дежурную изменения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение, что в местном озере села Малая Рогань Харьковского района во время ловли рыбы 69-летний мужчина провалился под лед.

По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что на расстоянии 200 метров от берега на поверхности находится тело погибшего мужчины.
Сотрудники Службы спасения с помощью резиновой лодки, спасательной веревки и подручных средств вытащили мужчину без признаков жизни из воды и доставили на берег.

 

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  трагедия, рыбак, харьков, лед, спасатели
 
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