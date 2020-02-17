Трагедия на хрупком льду в Малой Рогани (ФОТО)

В ближнем пригороде Харькова спасатели извлекли из водоема тело погибшего рыбака.
15 февраля в 16:08 в дежурную изменения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение, что в местном озере села Малая Рогань Харьковского района во время ловли рыбы 69-летний мужчина провалился под лед.
По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что на расстоянии 200 метров от берега на поверхности находится тело погибшего мужчины.
Сотрудники Службы спасения с помощью резиновой лодки, спасательной веревки и подручных средств вытащили мужчину без признаков жизни из воды и доставили на берег.
Сегодня путеводной звездой станут желания и чувства, так что день обещает быть непредсказуемым, насыщенным, но в целом успешным.
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без осадков.
Этот День придумала одна из международных благотворительных организаций, а празднует его весь мир.
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