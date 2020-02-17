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17.02.2020  10:45   

Пожар не позволил технике своевременно выехать на ремонт дорог (ФОТО)

Слободской район: пожарные ликвидировали пожар в автомобильном боксе коммунального предприятия


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16 февраля в 10:30 на номер «101» поступило сообщение о возгорании в автомобильном боксе участка технического обслуживания КП "Дорремстрой" по адресу: г. Харьков, ул. Кульчицкого, 9.

К месту вызова немедленно выехали 4 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах. На момент прибытия пожарных огнем было охвачено бытовое помещение на площади 12 кв.м. и частично кровля бокса на площади 80 кв.м.

В бы 11:21 пожар локализован, а в 12:28 полностью ликвидирован. Техника, которая находилась в автомобильном боксе не пострадала . Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки. 

 

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, техника, харьков, ремонт, спасатели
 
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