17.02.2020 10:45

Пожар не позволил технике своевременно выехать на ремонт дорог (ФОТО)

Слободской район: пожарные ликвидировали пожар в автомобильном боксе коммунального предприятия



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16 февраля в 10:30 на номер «101» поступило сообщение о возгорании в автомобильном боксе участка технического обслуживания КП "Дорремстрой" по адресу: г. Харьков, ул. Кульчицкого, 9.

К месту вызова немедленно выехали 4 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах. На момент прибытия пожарных огнем было охвачено бытовое помещение на площади 12 кв.м. и частично кровля бокса на площади 80 кв.м.

В бы 11:21 пожар локализован, а в 12:28 полностью ликвидирован. Техника, которая находилась в автомобильном боксе не пострадала . Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки.