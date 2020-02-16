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16.02.2020  09:04   

Ночью в центре Харькова не пропустили скорую (ФОТО)

15 февраля около 23:40 патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке ул. Пушкинская и ул. Веснина.


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По предварительной информации водитель автомобиля Skoda, нарушив п.п. 3.2 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем скорой помощи Peugeot Boxer.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Skoda патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Материал будет передан в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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