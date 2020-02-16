Ночью в центре Харькова не пропустили скорую (ФОТО)

15 февраля около 23:40 патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке ул. Пушкинская и ул. Веснина.
По предварительной информации водитель автомобиля Skoda, нарушив п.п. 3.2 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем скорой помощи Peugeot Boxer.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Skoda патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Материал будет передан в суд.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна.
Будет облачно, зато тепло. По ночам небольшое похолодание, так что опасайтесь гололеда.
День после Сретения назывался Починками: в старину хозяева с утра пораньше принимались за ремонт сельскохозяйственного инвентаря.
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