Главная Новости Криминал и происшествия Возле Каравана автомобиль вылетел с трассы и врезался в столб (ФОТО)
16.02.2020  13:25   

Возле Каравана автомобиль вылетел с трассы и врезался в столб (ФОТО)

Авария произошла 15 февраля около 13:40 на ул. Героев труда, 2-г.


// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля ВАЗ не учел дорожной обстановки и совершил наезд на столб,

В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля ВАЗ.

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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