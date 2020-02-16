Возле Каравана автомобиль вылетел с трассы и врезался в столб (ФОТО)

Авария произошла 15 февраля около 13:40 на ул. Героев труда, 2-г.
По предварительной информации водитель автомобиля ВАЗ не учел дорожной обстановки и совершил наезд на столб,
В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля ВАЗ.
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна.
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без осадков.
День после Сретения назывался Починками: в старину хозяева с утра пораньше принимались за ремонт сельскохозяйственного инвентаря.
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