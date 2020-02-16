Возле Каравана автомобиль вылетел с трассы и врезался в столб (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 16 февраля Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 17 февраля Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без осадков.