На Окружной ВАЗ столкнули с трассы в кювет

15 февраля около двух часов дня патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Лозовеньковском, 483 км трассы Киев-Харьков-Довжанский
По предварительной информации водитель автомобиля Hyundai нарушив п.п. 10.1 ПДД Украины допустил столкновение с автомобилем ВАЗ.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиль Hyundai патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.
День хорош для налаживания семейных отношений, заключения продуманных браков, а также для планирования и организации любых мероприятий.
Будет облачно, зато тепло. По ночам небольшое похолодание, так что опасайтесь гололеда.
15 февраля восточные христиане отмечают Сретение Господне. В народе Сретение издавна воспринимается, как встреча зимы с весной.
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