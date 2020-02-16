16.02.2020 11:35

На Окружной ВАЗ столкнули с трассы в кювет

15 февраля около двух часов дня патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Лозовеньковском, 483 км трассы Киев-Харьков-Довжанский



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По предварительной информации водитель автомобиля Hyundai нарушив п.п. 10.1 ПДД Украины допустил столкновение с автомобилем ВАЗ.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиль Hyundai патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.