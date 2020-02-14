14.02.2020 18:13

Одного убила, другого - тяжело ранила: рецидивистка вновь в наручниках

Пьяная женщина чуть не убила любовника ножом в живот.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 13 февраля 2020 года женщина вместе со своим 52-летним любовником употребляла спиртное. Во время распития алкоголя между ними возникла ссора, в ходе которой гражданка схватила со стола кухонный нож и ударила им мужа в живот.

Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован в центральную городскую больницу города Купянска.

В настоящее время состояние его здоровья медики оценивают как стабильно тяжелое.

Известно, что злоумышленница ранее уже отбывала наказание за нанесение тяжких телесных повреждений другому мужчине, от которых он скончался.

Следователями Купянского отдела полиции информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Женщине грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

В настоящее время она находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.